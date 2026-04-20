كلاسيكو يقترب… برشلونة على أعتاب التتويج والريال يواجه شبح الممر الشرفي.. تحديد موعد المواجهة

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة 35 من المسابقة، والتي سيكون أبرزها وعلى رأسها قمة كرة القدم العالمية “الكلاسيكو” بين برشلونة وريال مدريد، والتي قد تمنح اللقب لصالح برشلونة.

وستقام المباراة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” يوم الأحد الموافق العاشر من مايو / أيار، وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن فريق المدرب الألماني هانزي فليك قد يخطف اللقب في اليوم نفسه، وحتى ولو حسابيا قبل ذلك بمباراة واحدة، وبالتالي قد يكون هناك ممر شرفي من لاعبي ريال مدريد قبل بداية المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه وغريمه التقليدي ريال مدريد، وذلك بعد خروجهما من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لذلك ستكون تلك المباراة بمثابة مواجهة الموسم وسيضع الفريقان كامل تركيزهما بها لإنهاء الموسم بلقب.

ويملك برشلونة، حامل اللقب في الموسم الماضي، مقومات الفوز باللقب في الموسم الحالي، فيما سيحاول ريال مدريد أن يبذل قصارى جهده وتحقيق الفوز في كل المواجهات المتبقية في انتظار أي تعثر لمنافسه.