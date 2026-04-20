النصر السعودي يشعل الميركاتو… صفقة تاريخية قد تجمع محمد صلاح ورونالدو في قميص واحد

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 195

دخل نادي النصر السعودي بقوة في سباق التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في صفقة محتملة قد تحدث تأثيراً كبيراً على الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً لموقع "جول" بنسخته السعودية، فإن مستقبل صلاح بات مفتوحاً على مختلف الاحتمالات، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول، مما قد يمنحه فرصة الرحيل مجاناً ويزيد من جاذبيته للأندية الراغبة في ضمه.

تشير التقارير إلى أن النصر لم يعد مجرد مهتم، بل تحول إلى منافس جاد، في إطار سعيه لإبرام صفقة كبرى قد تجمع بين محمد صلاح والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو داخل فريق واحد، لتشكيل ثنائي هجومي قادر على إحداث نقلة نوعية في القوة الهجومية للنادي.

تبدو فكرة رؤية صلاح ورونالدو بقميص واحد أقرب من أي وقت مضى، في ظل التحركات الأخيرة لإدارة النصر التي تسعى لتعزيز صفوف الفريق بنجم عالمي جديد يوازي حجم الطموحات. ورغم وجود منافسة من أندية سعودية أخرى، فإن دخول النصر بقوة في المفاوضات يرفع من احتمالات إتمام الصفقة، التي قد تشكل أحد أبرز ثنائيات الهجوم في المنطقة.

في المقابل، تثار تساؤلات حول مدى الانسجام الفني بين النجمين، إلا أن الدعم المستمر من صندوق الاستثمارات العامة يعكس رغبة واضحة في استقطاب صلاح، ليس فقط لقيمته داخل الملعب، بل أيضاً لما يمثله من ثقل تسويقي وثقافي يعزز انتشار كرة القدم في المنطقة.