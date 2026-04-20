بين تقلبات الأمس وضغط موسم الحج… الريال السعودي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، استقراراً نسبياً في البنوك المصرية، وذلك على الرغم من تراجع ملحوظ شهده سعر الصرف في ختام تعاملات أمس الأحد.
بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 13.78 جنيهاً للشراء، و13.81 جنيه للبيع. ويحظى سعر صرف الريال السعودي باهتمام متزايد، خاصة مع اقتراب موسم الحج لعام 2026 وارتفاع الطلب على العملة السعودية من جانب المسافرين لأداء المناسك.
تتحرك أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه وفقاً لآليات السوق من حيث حجم العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى مستويات متقلبة.
وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 13.73 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع. كما جاء سعر الصرف في بنك مصر عند مستوى 13.73 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.
أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 13.79 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB، قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه عند مستوى 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع.