انتهاكات حوثية جديدة تطال الكوادر التعليمية في اليمن.. وهذا ما حدث في 4 محافظات

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أشار تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى موجة جديدة من الانتهاكات التي طالت الكوادر التعليمية في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، في تصعيد يعكس ضغوطاً متزايدة على المعلمين بسبب رفضهم سياسات الجماعة، خصوصاً ما يتعلق بتجنيد الطلبة والمطالبة بصرف الرواتب.

وبحسب مصادر تربوية، شملت الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفذت الجماعة حملات مداهمة واعتقالات تعسفية، إلى جانب اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة بحق من يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون ممارسات تصفها المصادر بغير القانونية.

ففي محافظة عمران، اعتقل مسلحون حوثيون المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى مركز احتجاز بناءً على توجيهات قيادي أمني، بعد اتهامه بالتحريض. ووفق المصادر، فإن المعلم تعرّض سابقاً لاستدعاءات واحتجازات متكررة دون مبررات قانونية، في إطار استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

وفي محافظة حجة، داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور في مديرية كعيدنة، واختطفوه عقب اتهامه بالمطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت معلومات بتعرضه لاعتداء جسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لانتهاكات سابقة بحقه.

أما في صنعاء، فقد امتدت الانتهاكات إلى داخل المدارس، حيث تعرّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات. وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يعتدي أحدهم عليها بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها.

وفي محافظة إب، اختُطف المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونُقل إلى أحد السجون، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتشير مصادر تربوية إلى أن هذه الممارسات تمثل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يواجهون خيار الامتثال أو التعرض للعقاب.

ويشكو معلمون من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، معتبرين أن هذه السياسات تهدد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

وفي المقابل، حذّرت منظمات حقوقية من استمرار هذه الانتهاكات، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين ووقف حملات القمع ضد المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة.

كما أكدت أن استمرار هذه الممارسات يهدد ما تبقى من النظام التعليمي في اليمن، في ظل تدهور مستمر يعانيه القطاع منذ سنوات بسبب الحرب، وانقطاع الرواتب، وتراجع مستوى التعليم، وارتفاع معدلات التسرب.