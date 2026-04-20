قبائل الجوف تنتفض: قبائل دهم تحتشد في الجوف بعد اعتقال شيخ قبلي على يد الحوثيين

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

تواصل قبائل دهم في محافظة الجوف شمالي اليمن احتشادها استجابة للنكف القبلي احتجاجا على اعتقال جماعة الحوثي «الإرهابية» الشيخ القبلي حمد بن راشد فدغم الحزمي، في تصعيد يعكس توترا متزايدا بين المليشيا وبعض المكونات القبلية في مناطق سيطرتها، وفقا لمصادر قبلية اليوم الاثنين.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس إن قبائل من دهم استجابت لدعوة أطلقتها قبيلة ذو حسين للتجمع في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، بعد قيام مسلحين حوثيين بمحاصرة منزل الحزمي واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أن المحتشدين حمّلوا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ المعتقل، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، معتبرين أن عملية الاعتقال تمثل انتهاكا للأعراف القبلية السائدة في المنطقة.

وقالت مصادر قبلية أن الخلاف الذي سبق الاعتقال يتعلق بقضية داخلية بين مكونات من قبائل دهم، وكان ينبغي احتواؤه عبر الوساطات والأعراف القبلية المعروفة، دون تدخل من الجماعة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن الواقعة.

ويعرف الشيخ الحزمي، بحسب المصادر القبلية، بمواقفه المنتقدة لسياسات الجبايات التي تفرضها الجماعة في الجوف، وهي محافظة ذات أهمية استراتيجية وغنية بالموارد النفطية وتقع على الحدود مع السعودية.

وتشهد مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين بين الحين والآخر توترات مع زعامات قبلية ومحلية بسبب النزاعات على النفوذ والجبايات وإدارة الشؤون المحلية.