توجيهات من الرئيس العليمي لمحافظ أبين

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- الرياض

أشاد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بجهود السلطة المحلية بمحافظة أبين، في تطبيع الأوضاع الأمنية، وتأمين الطرق العامة وحرية انتقال السلع والافراد، ووقف الجبايات غير القانونية، موجها بالعمل الوثيق مع قيادة الدولة والحكومة لمكافحة الفساد، وتحسين وضبط الايرادات، وكفاءة الإنفاق، وتوجيهها نحو الأولويات الخدمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، محافظ محافظة ابين الدكتور مختار الرباش، للاطلاع على الاوضاع في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في تعزيز الامن والاستقرار، والانضباط المؤسسي، والاستجابة لاحتياجات المواطنين الخدمية والتنموية.

وشدد الرئيس على أهمية العمل على تحسين الخدمات العامة باعتبارها أساسا لنيل رضى الشارع، واستعادة الثقة بالدولة، مع الاستفادة المثلى من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها محافظة ابين، وتحفيز كافة الطاقات للنهوض بالمحافظة.

كما أكد رئيس مجلس القيادة، اهمية الحفاظ على اليقظة والجاهزية العالية ومستوى التنسيق بين السلطة المحلية والمؤسستين الامنية، والعسكرية، كون محافظة ابين احدى اهم مناطق التماس مع المليشيات الحوثية الارهابية، وخط إسناد رئيسي للعديد من الجبهات.

وجدد الرئيس التشديد على حماية المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية على صعيد وحدة الجبهات، وتوحيد القرار الامني والعسكري، منوها بالعهد الجديد من الشراكة مع المملكة العربية السعودية، باعتبارها في صدارة مكاسب المرحلة التي يجب التعامل معها بكل مسؤولية، واخلاص.

واستمع رئيس مجلس القيادة من محافظ ابين الى احاطة حول اداء السلطة المحلية خلال الفترة الماضية على كافة المستويات، والخطط المعتمدة لتعزيز استدامة الخدمات، وتنمية الموارد المحلية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الامن والاستقرار، والسكينة العامة.