بعد أكثر من 100 يوم على هروبه إلى الإمارات.. عيدروس الزبيدي يدعو بقايا أنصاره للاحتفال بذكرى تأسيس مجلسه المنحل ويؤكد المضي في مشروع الإنفصال

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

دعا عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي ''المنحل'' في كلمة صوتية عبر الهاتف، خلال فعالية لأنصاره في مدينة "بافلو" بولاية نيويورك الإمريكية، بقايا فلوله للاحتفال بالذكرى التاسعة لتأسيس المجلس المنحل، الذي يصادف الرابع من مايو المقبل في عموم محافظات جنوب اليمن، حد قوله.

وفي ظهوره الثالث عبر الصوت فقط، خلال أكثر من 100 يوم على مغادرته عدن، جدد الزبيدي الهارب في الامارات تمسكه بما أسماه الطريق الذي سلكه منذ ثلاثين عاماً من الكفاح والنضال والمقاومة.

وقال إن "هذا العهد الذي قطعناه على أنفسنا سنواصل المضي فيه بعزيمة الرجال المخلصين والثابتين، وهو عهد لن نتراجع عنه أبداً ولن نحيد عنه. مضيفا: ''وليعلم الجميع أننا نملك من الصبر والإرادة والإيمان ما يكفي للوصول إلى ذلك الهدف، وإلى يوم النصر المنشود" مجددا مضيه في مشروع الانفصال بدعم الإمارات.