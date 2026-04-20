يمني يحصل على الجنسية العمانية بأمر من السلطان.. من هو؟

أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، مرسوماً سلطانيًا بمنح الجنسية العُمانية لـ 226 شخصاً، تصدرهم عالم الجيولوجيا اليمني البارز، صلاح الخرباش، في خطوة تعكس توجه مسقط لجذب واستبقاء الكفاءات العلمية التي تخدم قطاعات التنمية والبحث المعرفي.
ويُعد الخرباش، المنحدر من منطقة حيفان بمحافظة تعز والحاصل على الدكتوراه من جامعة نبراسكا الأمريكية، أحد المراجع العلمية في "الجيولوجيا الاقتصادية" واستكشاف الموارد المعدنية بشبه الجزيرة العربية.
وشغل الخرباش منصب عميد كلية العلوم بجامعة صنعاء سابقاً، قبل أن ينتقل للتدريس في جامعة السلطان قابوس منذ مطلع الألفية، حيث قاد أبحاثاً تخصصية في المعادن الاستراتيجية مثل النيكل والكوبالت، بالإضافة إلى إسهامه العلمي في تفسير ظواهر جيولوجية معقدة أبرزها "بئر برهوت" في اليمن.