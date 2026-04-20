بعد أكثر من 100 يوم على هروبه إلى الإمارات.. عيدروس الزبيدي يدعو بقايا أنصاره للاحتفال بذكرى تأسيس مجلسه المنحل ويؤكد المضي في مشروع الإنفصال يمني يحصل على الجنسية العمانية بأمر من السلطان.. من هو؟ أسعار النفط تقفز متأثرة بعودة التصعيد بين أمريكا وإيران تعرف على المهن الجديدة التي أقرت السعودية توطينها بنسبة 60% وأجور لا تقل عن 5500 ريال للعامل جنوب لبنان يشتعل رغم الهدنة: غارات إسرائيلية مستمرة وحزب الله يعلن تدمير دبابات أمل جديد لمرضى السكتات الدماغية المتكررة دواء جديد يحمي القلب ويعزز علاج السرطان في آن واحد صدمة في الأسواق.. الذهب يهوي تحت ضغط الدولار ونذر انفجار بين واشنطن وطهران ترامب يعلن استهداف البحرية الأمريكية سفينة إيرانية والسيطرة عليها في خليج عُمان ترامب يلوّح بالقوة… مفاوضات إيرانية في إسلام آباد تحت تهديد التدمير
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بدء تطبيق قراري رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات، ابتداءً من 19 أبريل 2026، وذلك بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص.
وينص القراران على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، ويُطَبَّقَان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد حد أدنى للأجور قدره (5,500) ريال لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين في مهن التسويق.
وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين في التسويق: (مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، مصور فوتوغرافي).
كما تتضمن المهن المستهدفة في المبيعات: (مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع).
ونشرت وزارة الموارد الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين، وتتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق واحتساب نسب التوطين، لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.