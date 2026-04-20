جنوب لبنان يشتعل رغم الهدنة: غارات إسرائيلية مستمرة وحزب الله يعلن تدمير دبابات

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- و كالات

عدد القراءات 141

رغم سريان وقف إطلاق النار، تتواصل العمليات العسكرية في جنوب لبنان بوتيرة متصاعدة، في مشهد يعكس هشاشة الهدنة واحتمال انهيارها في أي لحظة.

فقد نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات حدودية، تزامناً مع تفجيرات طالت مباني سكنية وتحليق مكثف للطائرات المسيّرة على علو منخفض.

في المقابل، أعلن "حزب الله" تنفيذ عملية نوعية ضد رتل عسكري إسرائيلي، مؤكداً تدمير أربع دبابات، في تطور يعكس استمرار المواجهة الميدانية رغم التهدئة المعلنة.

وعلى وقع التصعيد، جدّد وزير الدفاع الإسرائيلي تهديداته باستخدام "كامل القوة" في لبنان، مشدداً على أن العمليات لن تتوقف ما دام هناك خطر على قواته، فيما تستمر التحذيرات للسكان من العودة إلى المناطق الحدودية.

في الأثناء، تتحرك الجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع، في ظل استمرار الخروقات وتبادل الرسائل بالنار.