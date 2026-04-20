جنوب لبنان يشتعل رغم الهدنة: غارات إسرائيلية مستمرة وحزب الله يعلن تدمير دبابات أمل جديد لمرضى السكتات الدماغية المتكررة دواء جديد يحمي القلب ويعزز علاج السرطان في آن واحد صدمة في الأسواق.. الذهب يهوي تحت ضغط الدولار ونذر انفجار بين واشنطن وطهران ترامب يعلن استهداف البحرية الأمريكية سفينة إيرانية والسيطرة عليها في خليج عُمان ترامب يلوّح بالقوة… مفاوضات إيرانية في إسلام آباد تحت تهديد التدمير "توتنهام يواجه الهبوط… ويعلن الحرب على العنصرية بعد استهداف دانسو مدينة عدن تشهد مراسم تسليم واستلام قيادة قوات درع الوطن.. تسليم رسمي يكرّس نهج المؤسسة العسكرية وتنفيذاً لقرار رئاسي تشييع رسمي وشعبي لجثامين ضحايا القصف الحوثي على مائدة الإفطار في حجة .. الجريمة التي هزت الضمير الإنساني مارب تفتتح قصر المؤتمرات… استثمار خاص بكلفة مليون دولار يعزز واجهتها الحضارية.. منشأة متعددة الأغراض على مساحة 6 آلاف متر مربع
أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة ماكماستر الكندية أن عقار "أسونديكسيان" Asundexian التجريبي الجديد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة دون زيادة خطر النزيف.
شملت تجارب الدراسة أكثر من 12 ألف شخص من 37 دولة ممن عانوا من سكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة (انقطاع مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ)، وحصل قسم من المشاركين على الدواء الجديد، فيما حصل القسم الآخر على أدوية أخرى من مضادات الصفيحات التي تستخدم عادة للوقاية من السكتات الدماغية المتكررة.
وتبين للباحثين أن الذين تناولوا الـ "أسونديكسيان" انخفضت لديهم نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية المتكررة بنسبة 6.2% مقابل 8.4% من المجموعة الأخرى، أي أن الخطر انخفض لديهم بنسبة 26%، كما انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، بما في ذلك النوبة القلبية والوفاة، دون ملاحظة أي زيادة في النزيف.
ويرجع العلماء هذا التأثير إلى أن الدواء يعمل بطريقة مختلفة عن العلاجات الحالية، إذ يُثبط العامل الحادي عشر النشط (XIa)، وهو بروتين يشارك في تكوين جلطات دموية خطيرة، ولكنه أقل أهمية في وقف النزيف، ورغم أن العقار لم يُعتمد بعد على نطاق واسع وما يزال في مرحلة الاختبارات، يرى الباحثون أنه قد يفتح المجال لوقاية أكثر أمانا من السكتات الدماغية