صدمة في الأسواق.. الذهب يهوي تحت ضغط الدولار ونذر انفجار بين واشنطن وطهران

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

شهدت أسعار الذهب تراجعاً لافتاً، مع صعود قوي للدولار الأميركي، في وقت تعود فيه أجواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة، ما أربك الأسواق العالمية وأعاد مخاوف التضخم بقوة.

وانخفض الذهب الفوري بنحو 0.7% ليصل إلى 4794 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع، فيما تكبدت العقود الأميركية خسائر أكبر تجاوزت 1%.

ويأتي هذا التراجع بعد مؤشرات على انهيار وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، وهو ما أعاد ما يُعرف بـ"اقتصاد الحرب" إلى المشهد، حيث قفزت أسعار النفط مجدداً، مدفوعة بمخاوف إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات.

هذا التصعيد انعكس مباشرة على الأسواق، إذ ارتفع الدولار وعوائد السندات الأميركية، ما زاد الضغط على الذهب الذي يفقد جاذبيته في بيئة الفائدة المرتفعة.

في المقابل، تراجعت شهية المستثمرين والمشترين، خاصة في الهند، أحد أكبر أسواق الذهب، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى تباطؤ الطلب على المجوهرات، رغم وجود اهتمام محدود بالاستثمار.

ولم يقتصر التراجع على الذهب، بل شمل بقية المعادن النفيسة، حيث هبطت الفضة والبلاتين والبلاديوم، في إشارة إلى موجة ضغط أوسع تضرب سوق المعادن.

الخلاصة: الأسواق تعيش على صفيح ساخن، بين تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع الدولار، ما يدفع الذهب للتراجع رغم كونه ملاذاً آمناً تقليدياً.