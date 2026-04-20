ترامب يعلن استهداف البحرية الأمريكية سفينة إيرانية والسيطرة عليها في خليج عُمان

الإثنين 20 إبريل-نيسان 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 100

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، إن البحرية الأمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني واستولت عليها بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الأمريكي في خليج عُمان.

وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "اليوم، حاولت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تُدعى "توسكا"، يبلغ طولها حوالي 900 قدم ووزنها يُقارب وزن حاملة طائرات، اختراق حصارنا البحري، ولم تكن محاولتها ناجحة".

وأوضح ترامب: "اعترضت المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس"، المزودة بصواريخ موجهة، السفينة الإيرانية "توسكا" في خليج عُمان، ووجهت لها إنذارًا رسميًا بالتوقف.

إلا أن الطاقم الإيراني رفض الاستجابة، فقامت سفينتنا البحرية بإيقافها فورًا بتفجير ثقب في غرفة المحركات. وتتولى قوات مشاة البحرية الأمريكية حاليًا مسؤولية السفينة".

يأتي إعلان ترامب في الوقت الذي اتهم فيه إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الحالي بأفعالها في مضيق هرمز. في حين منعت طهران مرور معظم السفن عبر المضيق مجددًا، متهمة الولايات المتحدة بـ"خرق الثقة