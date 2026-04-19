ترامب يلوّح بالقوة… مفاوضات إيرانية في إسلام آباد تحت تهديد التدمير

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن ممثلين عن بلاده سيتوجهون إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد مساء الغد، لإجراء مفاوضات تتعلق بالملف الإيراني.

وفي منشور عبر منصة تروث سوشال، أشار ترامب إلى أن واشنطن تطرح “اتفاقاً عادلاً ومعقولاً للغاية”، معرباً عن أمله في أن تقبل به إيران.

وفي لهجة تصعيدية، حذّر ترامب من أن رفض هذا المقترح قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، قائلاً إن الولايات المتحدة “ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران” في حال عدم التوصل إلى اتفاق، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى خيارات عسكرية.

 
