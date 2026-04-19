الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أدان توتنهام هوتسبير اليوم الأحد “العنصرية البغيضة والمهينة للكرامة الإنسانية” التي تعرض لها المدافع كيفن دانسو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب خطأه في تسجيل برايتون آند هوف ألبيون هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، مما وضع الفريق اللندني في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل برايتون هدفا في الدقائق الأخيرة بعدما فقد مدافع المنتخب النمساوي (27 عاما) الكرة ليمنح جورجينيو روتر فرصة تسجيل هدف التعادل 2-2.

ولا يزال توتنهام يبحث عن فوزه الأول في الدوري في 2026، ويحتل المركز 18 مع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم.

وقال توتنهام في بيان بشأن أحدث موجة من العنصرية التي لا تزال منتشرة بشكل مثير للقلق في كرة القدم الأوروبية “تعرض كيفن دانسو ولا يزال يتعرض لإساءات عنصرية خطيرة وبغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي.

“سمعنا وشاهدنا عنصرية دنيئة ومهينة للإنسانية. سلوك يُعد بلا شك جريمة جنائية. ولن يتم التسامح معه”.

وقال توتنهام إنه أبلغ شرطة متروبوليتان في لندن والسلطات الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي عن محتوى الإساءة. وتتخذ الشرطة البريطانية موقفا متشددا بشكل متزايد ضد المدانين بالعنصرية من خلال الاعتقالات والحظر، لكنها لا تزال تكافح من أجل القضاء عليها.

وأضاف توتنهام “سنسعى لاتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد كل شخص نحدد هويته. يحظى كيفن بدعمنا الكامل وغير المشروط كلاعب وكشخص. لن يقف أي شخص في هذا النادي بمفرده في مواجهة هذا الأمر.

“لا شيء يتعلق بالأداء أو ترتيب الفريق في الدوري يمكن أن يبرر أو يفسر الإساءة العنصرية”.