مدينة عدن تشهد مراسم تسليم واستلام قيادة قوات درع الوطن.. تسليم رسمي يكرّس نهج المؤسسة العسكرية وتنفيذاً لقرار رئاسي

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

شهدت مدينة عدن اليوم الخميس، مراسم تسليم واستلام قيادة قوات "درع الوطن" بين اللواء بشير سيف الصبيحي واللواء بسام محضار الصانبي، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 57 لسنة 2026.

وقالت مصادر عسكرية إن مراسم التسليم جرت بحضور عدد من القيادات العسكرية ومدراء الدوائر ومستشاري القيادة.

من جانبه قال اللواء بشير الصبيحي " إن عملية التسليم شملت العهد العسكرية والإدارية كافة، مضيفاً أن القوات حققت خلال المرحلة الماضية تقدماً في مستوى التنظيم والانضباط.

كما هنأ الصبيحي القيادة الجديدة، مؤكداً استمراره في دعم مسيرة القوات والحفاظ على نهجها المؤسسي، بحسب البيان.

من جهته، قال اللواء بسام محضار الصانبي إنه سيعمل على استكمال جهود تطوير القوات وتعزيز جاهزيتها، فيما أكد رئيس الأركان اللواء عبدالرحمن اللحجي مواصلة دعم بناء قوة عسكرية منظمة وفاعلة.

واختتمت المراسم بتكريم القائد السابق، حيث قدمت القيادة الجديدة درعاً تكريمياً للواء بشير الصبيحي تقديراً لجهوده خلال فترة قيادته، وفقاً للبيان.