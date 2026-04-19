تشييع رسمي وشعبي لجثامين ضحايا القصف الحوثي على مائدة الإفطار في حجة .. الجريمة التي هزت الضمير الإنساني

شيع بمديرية حيران شمال غرب محافظة حجة، جثامين ضحايا القصف الصاروخي الحوثي الارهابي الذي استهدف تجمعاً للمدنيين على مائدة إفطار في ليلة السابع والعشرين من رمضان، في جريمة وصفت بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وجرت مراسم التشييع في أجواء يملؤها الحزن، تقدمه السلطة المحلية بالمديرية والمئات من المواطنين وأقارب الضحايا والمشائخ والأعيان في موكب جنائزي مهيب، مرددين الدعوات بالرحمة للشهداء ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
ودعا أهالي الضحايا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الارهابي، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الصراع.
ويأتي تشييع الضحايا بالتزامن مع قرب مرور أربعين يوما على الجريمة الحوثية، التي ذهب ضحيتها ثمانية شهداء وخمسة مصابين من المدنيين بينهم أطفال.
وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد حملت ميليشيات الحوثي الارهابية بشكل عام ومشرفيها العسكريين في مديرية عبس المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة والإرهابية التي ارتكبتها بحق مدنيين في منطقة بني المش بمديرية حيران، والتي استهدفتهم بقصف صاروخي أثناء اجتماعهم على مائدة الإفطار، في منتصف مارس المنصرم.
كما لاقت الجريمة استنكارا واسعا محليا وإقليميا ودوليا، ومطالبات بالتحقيق الشفاف ووضع حد لمثل هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين.