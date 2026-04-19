مارب تفتتح قصر المؤتمرات… استثمار خاص بكلفة مليون دولار يعزز واجهتها الحضارية.. منشأة متعددة الأغراض على مساحة 6 آلاف متر مربع

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

​افتتح وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مشروع قصر المؤتمرات للاحتفالات والمناسبات بمدينة مارب، بكلفة مليون دولار أمريكي « مليار و600 مليون ريال" استثمار القطاع الخاص.

ويتكون المشروع الذي يقع على مساحة6آلاف متر مربع من قاعة مؤتمرات بسعة 900 مقعد،وقاعتي تدريب واجتماعات بسعة250مقعد،إضافة إلى مبنى كافيه مكون من ثلاثة طوابق الدور الأول منه مخصص للعوائل،ودور للجلسات العامة ،والدور الثالث استراحة.

​وطاف الوكيل مفتاح بأقسام المبنى ومرافقه المختلفة، مستمعا من مدير عام المشروع خالد زبين إلى شرح مفصل حول التجهيزات الفنية والتقنية والقدرة الاستيعابية للمشروع ، والذي صمم وفق أحدث المواصفات المعمارية ليستوعب المؤتمرات الكبرى والفعاليات الثقافية والاجتماعية.

​ وأكد مفتاح أن السلطة المحلية تولي القطاع الخاص اهتماما كبيراً، وتقدم كافة التسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريع حيوية تخدم التنمية في المحافظة.

وأشارإلى أن افتتاح مثل هذه المنشآت يعكس حالة الاستقرار والنمو العمراني والنشاط التجاري الذي تشهده مارب، رغم التحديات الراهنة. موضحا أن مشروع قصر المؤتمرات متعدد الأغراض يمثل إضافة نوعية للمحافظةبتميزها،حيث ستساهم في تنظيم الفعاليات الرسمية والأنشطة المجتمعية بشكل يليق بمكانة مارب التاريخية والحاضرة.

ويعد المشروع الاستثماري كواحد من المشاريع الاستثمارية الخدمية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للمحافظة وتلبية احتياجاتها المتزايدة للفعاليات الرسمية والمجتمعية.

​حضر الافتتاح عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة، والقيادات العسكرية والأمنية، وجمع من الشخصيات الاجتماعية ورجال المال والأعمال، الذين عبروا عن ارتياحهم لتدشين هذا المشروع الذي يخدم المصلحة العامة ويعزز الواجهة الحضارية للمدينة.