مركز الملك سلمان يطلق المرحلة الثانية للإغاثة الطارئة في مأرب.. مبادرة سعودية لتعزز الأمن الغذائي ودعم النازحين

دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، ومعه مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالرحمن الصيعري، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع التدخلات الغذائية الطارئة بالمحافظة، والتي تتضمن توزيع 5040 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتستهدف الأسر الأشد فقراً من النازحين والمجتمع المضيف .
وأوضح الوكيل مفتاح أن هذه المرحلة تأتي استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين التي تستوعبها المحافظة، مشيراً إلى أن التوزيع يستهدف الفئات التي تعذر وصول المساعدات إليها خلال شهر رمضان المنصرم والفئات المستبعدة من قوائم الدعم الدولي. وأشاد بالدور الإنساني الرائد للمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاعات الأمن الغذائي والإيواء والصحة والمياه، مؤكداً أن هذه التدخلات المستدامة أسهمت بفاعلية في تخفيف معاناة الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الاستقرار المعيشي للنازحين.
من جانبه، أوضح مدير ائتلاف الخير للإغاثة والتنمية محسن الحضرمي، الشريك المنفذ للمشروع، أن توزيع السلال الغذائية يُنفذ وفق آلية تنسيق مشتركة مع السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مؤكداً استمرار البرامج الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان لتلبية الاحتياجات الملحة وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمعات المتضررة.