الداخلية السعودية تفرض 20 ألف ريال غرامة مالية لمن يحاول دخول مكة من حاملي تأشيرات الزيارة

حذرت وزارة الداخلية السعودية من يحاولون دخول مكة والمشاعر المقدسة والبقاء فيهما من حاملي تأشيرات الزيارة، مع اقتراب موسم الحج للعام الجاري، بفرض غرامة عليهم تصل إلى 20 ألف ريال سعودي (حوالي 5331 دولارا أمريكيا).
وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"،: "يعاقب كل من يقوم أو يحاول من حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومسمياتها كافة، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال".
وقال متحدث باسم الوزارة في مقطع فيديو إنه ابتداء من، السبت (أمس)، "تطبق العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم".
من جانبها، أعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء السبت، بدء وصول الحجاج إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "المنافذ الجوية استقبلت عددًا من الرحلات القادمة من دول عدة، من بينها باكستان وتركيا وأفغانستان وماليزيا والهند وبنغلاديش وتايلاند، حيث بلغ إجمالي الرحلات نحو 30 رحلة، جرى استقبالها وفق إجراءات منظمة وخدمات متكاملة، تضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول وسلاسة حركة الوصول، طبقا لما أوردت وكالة "واس" السعودية للأنباء.