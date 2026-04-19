وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع مياه في مأرب بتمويل سعودي بقيمة مليوني دولار

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

عدد القراءات 85

وضع وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، حجر الأساس لثلاثة مشاريع مياه تنفذها المنظمة الدولية للهجرة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتكلفة إجمالية تبلغ مليوني دولار.

وشارك في التدشين مدير مكتب المركز بالمحافظة عبدالرحمن الصيعري، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة تمجيد حيدر، حيث تهدف المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات المياه المستدامة في مخيمات النزوح والأحياء السكنية بمدينة مأرب، بما يلبي احتياجات أكثر من 50 ألف مستفيد من النازحين والمجتمع المضيف.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود تحسين الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والنظيفة، في ظل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده المحافظة نتيجة موجات النزوح المستمرة.

وتشمل المشاريع الثلاثة توسعة مشروع مياه السويداء شمال المدينة، عبر حفر بئر جديدة في منطقة الميل، وإنشاء خزان خرساني أرضي بسعة 500 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ شبكة توزيع داخلية بطول يزيد على 14 كيلومتراً لتغذية المخيمات والمرافق المجاورة.

كما يتضمن المشروع الثاني تزويد حي بن عبود بالمياه من خلال إنشاء خزان برجي خرساني بارتفاع 21 متراً وسعة 200 متر مكعب، إضافة إلى تنفيذ شبكة توزيع حديثة بطول 13.5 كيلومتراً من أنابيب البولي إيثيلين.

أما المشروع الثالث، فيستهدف توسيع خدمات المياه في القطاع العاشر بمخيم الجفينة، عبر إنشاء خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب، ومد شبكة توزيع بطول 16 كيلومتراً، وإنشاء ثلاث محطات لتحلية وتنقية المياه وفق المعايير الصحية المعتمدة.

وأكد وكيل المحافظة أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي وتخفيف معاناة النازحين، مشيداً بالدعم السعودي الإنساني والتنموي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.

من جانبه، قال مدير المؤسسة العامة للمياه حسين بن جلال إن المشاريع ستسهم في التحول من الحلول الطارئة المعتمدة على نقل المياه بالصهاريج إلى بنية تحتية مستدامة تعمل بالمنظومات الهجينة، بما يضمن خفض التكاليف التشغيلية واستمرارية الخدمة للمستفيدين.