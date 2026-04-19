لقب رابع لريال سوسيداد على حساب أتلتيكو مدريد في كأس الملك

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توج فريق ريال سوسيداد مساء السبت، بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على أتلتيكو مدريد 4-3 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2-2، في المباراة التي اقيمت على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية.