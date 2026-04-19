عدن: صدور قرارات بتعيينات مدنية وعسكرية

أصدر رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني قرارًا بتعيين عبد الحكيم محمد الحياني رئيسًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
القرار نصّ أيضًا على تعيين حاتم علي باسردة نائبًا لرئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقالت وزارة الخدمة المدنية أن التعيينات تأتي في إطار الدفع بالكفاءات وتعزيز دور المؤسسة. وأوضحت أن الخطوة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين، ومواكبة متطلبات المرحلة.
في عدن أيضا، أصدر وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ قراراً بتعيين قيادة جديدة لكتيبة حماية الأراضي، بعد استقالة قائدها السابق كمال مطلق الحالمي.
وبحسب القرار رقم (27) لسنة 2026، تم تعيين العقيد صالح عبده ناصر الحوشبي قائداً لكتيبة حماية الأراضي، والملازم أول علي محمود حسين سالم حسين أركاناً، والنقيب عبدالصمد فرج ناصر عبدالله رئيساً للعمليات، والملازم أول همام عمر أبو بكر منصر الحاتمي نائباً للشؤون الإدارية والمالية.