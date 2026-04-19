تفاصيل ما حدث في الضالع اليوم.. الإنتقالي المنحل يتمرد ويدفع بقايا فلوله لاقتحام مبنى السلطة المحلية بالمحافظة

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

اقتحم مسلحون تابعون للمجلس الانتقالي المنحل المدعوم من الإمارات، صباح اليوم الأحد، مبنى السلطة المحلية بمحافظة الضالع، وأطلقوا النار اثناء تواجد المحافظ اللواء أحمد القبة، المعين مؤخرا بقرار جمهوري، في مكتبه.

وقالت مصادر محلية إن العناصر المسلحة قدمت على متن عربات عسكرية، يقودها نائب مدير أمن مديرية الضالع السابق ويدعى ''رأفت المحافظ''، وهو معروف بتبعيته للانتقالي المنحل ورئيسه الهارب عيدروس الزبيدي.

ومنع المسلحون، الموظفين من الدخول، وطالبوا المحافظ بمغادرة المبنى ما تسبب في حالة من التوتر، ولم تسجل أي إصابات.

وطبقا للمصادر فإن اقتحام مكتب محافظ الضالع، جاء ردا على قرارات تنظيمية أصدرها المحافظ مؤخرا بهدف إزالة نقاط الجبايات التي تسيطر عليها عناصر مسلحة تابعة للانتقالي المنحل، والاكتفاء بنقاط رسمية تذهب إيراداتها لصالح مشاريع التحسين في المحافظة.

وأشارت المصادر الى إن المحافظ ومرافقيه، والقيادات الأمنية التي كانت معه لم يصابوا بأذى، بينما لا يزال الوضع متوترا حتى اللحظة.

ولاحقا أصدر مكتب المحافظ بياناً أوضح فيه أن المحافظ ومرافقيه بخير، ولم يتعرض أي منهم لأي أذى.