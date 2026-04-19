الخارجية الأمريكية: ''ناقشنا مع وفد الحكومة اليمنية مواجهة الحوثيين وتعزيز الإقتصاد والأمن في اليمن''

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 339

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤول الرفيع في مكتبها لشؤون الشرق الأدنى، روبرت بالادينو، ناقش مع وفد من الحكومة اليمنية، في واشنطن، الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات الحوثيين زعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأوضحت أن اللقاء تناول ايضا الخطوات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد والأمن في اليمن.

ويوم أمس (الأول) بحث وفد الحكومة اليمنية المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى روبرت بالادينو، سبل تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين بما يسهم في دعم جهود الحكومة وتعزيز اداءها، وفق ما نشرته وكالة سبأ الحكومية.

وتطرق اللقاء الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، والمالية مروان بن غانم، الى جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تطبيع واستقرار الأوضاع الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أداء المؤسسات الحيوية، وتحسين كفاءة الإدارة المالية والنقدية.

واستعرض الجانبان تداعيات التطورات الإقليمية والدولية، وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الوقود وتكاليف الشحن والتحويلات المالية، وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في اليمن.

وبهذا الشأن، أكد الوفد الحكومي أهمية إدراج اليمن ضمن المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمات العالمية.

فيما أكد الجانب الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية، وحرصها على استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز عمل المؤسسات، بما يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني

حضر اللقاء القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليمن بواشنطن عماد بامطرف.