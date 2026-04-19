كردفان السوداني تشتعل من جديد.. هجمات مباغتة وانسحابات سريعة ومعركة مفتوحة حول الأبيض

تجددت نيران المواجهات بشكل عنيف في إقليم كردفان، بعدما شنت قوات من الجيش السوداني، مدعومة بما يُعرف بـ«القوة المشتركة»، هجمات خاطفة استهدفت مواقع تمركز قوات الدعم السريع جنوب مدينة الأبيض، في تصعيد يعكس عودة المعارك إلى نقطة الاشتعال بعد هدوء نسبي.
الميدان شهد كرّاً وفرّاً، وسط تضارب حاد في الروايات؛ إذ تحدثت مصادر مؤيدة للجيش عن تقدم ميداني واستعادة مواقع استراتيجية، بينما أكدت أطراف قريبة من «الدعم السريع» نجاحها في صد الهجوم وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات المهاجمة.
مصادر أخرى أشارت إلى أن العملية لم تكن بهدف السيطرة الكاملة، بل جاءت كضربة تكتيكية لاستنزاف الخصم، حيث تقدمت القوات المهاجمة في البداية وأجبرت «الدعم السريع» على التراجع من عدة بلدات، قبل أن تعيد الأخيرة تنظيم صفوفها وتشن هجوماً مضاداً أعاد المعركة إلى نقطة الصفر، بل وامتد ليصل إلى مشارف مدينة الأبيض.
في خضم هذا التصعيد، أعلن الجيش السوداني مواصلة عملياته العسكرية في شمال كردفان، متحدثاً عن تدمير آليات وقتلى في صفوف «الدعم السريع»، ومؤكداً عزمه مواصلة القتال حتى “استعادة كامل التراب”.
في المقابل، تصاعد الخطاب التعبوي؛ حيث وصف مني أركو مناوي المعارك بأنها “معركة وجود”، متعهداً باستمرار القتال حتى عودة النازحين، في وقت تواصل فيه منصات الطرفين نشر مقاطع مصورة تزعم تحقيق انتصارات ميدانية، دون وجود تأكيدات مستقلة حاسمة.
ميدانياً، تتركز الاشتباكات في محيط بلدات جنوب وغرب الأبيض، وتمتد نحو تخوم الدبيبات، على طريق استراتيجي يربط شمال وجنوب كردفان، في مؤشر على أن المعركة مرشحة لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.