اختراق صادم.. جواسيس داخل سلاح الجو الإسرائيلي يلاحقون بتسلئيل سموتريتش لصالح إيران

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

كشفت تحقيقات أمنية داخل إسرائيل عن واحدة من أخطر قضايا التجسس، بعد ضبط جنديين من سلاح الجو متهمين بنقل معلومات حساسة إلى إيران، في اختراق وصفه مراقبون بأنه “ضربة قاسية” للمؤسسة العسكرية.

ووفق التفاصيل، لم تقتصر المهمة على تسريب بيانات عسكرية، بل امتدت لتشمل مراقبة وتتبع شخصيات سياسية بارزة، على رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تطور غير مسبوق يعكس عمق الاختراق داخل الأجهزة الإسرائيلية.

التحقيقات أشارت إلى أن الأمر لا يتعلق بحالة فردية، بل بشبكة تجسس منظمة، حيث جرى اعتقال جنود آخرين من وحدات حساسة، بينهم عناصر في منظومات الدفاع الجوي، قبل تحويل ملفاتهم إلى جهات التحقيق العسكرية.

وتتولى كل من أجهزة الأمن الداخلي والشرطة التحقيق في القضية، وسط مخاوف من تسريبات أوسع، في وقت وُصفت فيه التهم الموجهة—وأبرزها “مساعدة العدو وقت الحرب”—بأنها من أخطر ما يمكن أن يواجهه جنود في الخدمة.

القضية فجّرت حالة من القلق داخل إسرائيل، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية، حيث يرى خبراء أن هذا الاختراق قد يكون من أخطر حوادث التجسس الداخلي في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي.