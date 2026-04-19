اليمن على حافة المجاعة… تحذير أممي من كارثة إنسانية وشيكة

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر مجددًا، محذّرة من أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن مهددون بالانزلاق إلى الجوع الحاد، في واحدة من أخطر المراحل التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

وبحسب البيان، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تراجع التمويل الدولي وصعوبة وصول الإغاثة إلى المحتاجين.

هذا التراجع أجبر المنظمات على تقليص الدعم المنقذ للحياة، ما يفتح الباب أمام سيناريو كارثي إذا لم يتم التحرك سريعًا.

الأزمة لا تقف عند حدود الغذاء فقط، إذ يواجه حوالي 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متزايدة، خاصة مع تعطل نحو 40% من المرافق الصحية كليًا أو جزئيًا، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما أكدت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة لعام 2026 تحتاج إلى أكثر من 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة لنحو 12 مليون شخص، في محاولة لاحتواء التدهور المتسارع.

أزمة ممتدة منذ سنوات تعود جذور هذه الكارثة إلى الحرب المستمرة منذ عام 2014، والتي ألحقت دمارًا واسعًا بالبنية التحتية والاقتصاد، رغم حالة التهدئة النسبية منذ عام 2022.

ومع استمرار الصراع وتراجع الدعم الدولي، يقترب اليمن أكثر من حافة الانهيار الشامل.

الخلاصة المشهد في اليمن لم يعد مجرد أزمة إنسانية، بل قنبلة موقوتة تهدد ملايين الأرواح. التحذير الأممي واضح: إما تحرك عاجل… أو مجاعة واسعة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلاد.