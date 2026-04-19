هل انتفاخ البطن علامة على التهاب البنكرياس؟ طبيب يكشف طرق العلاج

التهاب البنكرياس، من المشكلات الصحية التي قد تبدأ بانتفاخ البطن، لكنها قد تتحول إلى حالة خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل سريع، ويحدث نتيجة تورم أو التهاب في غدة البنكرياس، وقد يكون حادا يظهر بشكل مفاجئ، أو مزمنا يستمر لفترات طويلة، ويعتبر التدخين أحد أبرز العوامل الرئيسية للإصابة بالتهاب البنكرياس.

ما أسباب التهاب البنكرياس وطرق العلاج؟

يستعرض الكونسلتو في التقرير التالي، أسباب التهاب البنكرياس وأعراضه وطرق علاجه، وفقا لـ"onlymyhealth" والدكتور أحمد سبعاوي، استشاري الغدد الصماء بمعهد السكر.

يساعد التعرف على أسباب التهاب البنكرياس وعلاجه مبكرا في تجنب المضاعفات الخطيرة.

ما هو التهاب البنكرياس؟

البنكرياس غدة تقع خلف المعدة، ولها دورا في الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم، حيث تفرز إنزيمات هاضمة وهرمون الإنسولين.

عند التهاب البنكرياس، تبدأ الإنزيمات الهاضمة في مهاجمة الغدة نفسها بدلا من هضم الطعام، ما يؤدي إلى حدوث الالتهاب والألم.

أسباب التهاب البنكرياس

تتعدد أسباب التهاب البنكرياس، ومن أبرزها:

- حصى المرارة.

- الإفراط في تناول الكحول.

- ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

- بعض الأدوية.

العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

- إصابات البطن.

- أمراض المناعة الذاتية.

- العوامل الوراثية.

- التدخين.

وفي بعض الحالات، قد لا يتم تحديد السبب بدقة، وتُعرف هذه الحالة باسم التهاب البنكرياس مجهول السبب.

وتعتبر حصوات المرارة السبب الأكثر انتشارا لدى النساء، بينما يُعد الإفراط في تناول الكحول السبب الأكثر ا لدى الرجال.

أنواع التهاب البنكرياس ينقسم التهاب البنكرياس إلى عدة أنواع، تشمل:

التهاب البنكرياس الحاديحدث فجأة وقد يتحسن خلال أيام التهاب البنكرياس المزمن يستمر لفترة طويلة ويؤدي إلى تلف دائم التهاب البنكرياس الوراثي ينتج عن عوامل جينيةالتهاب البنكرياس المناعي الذاتي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي البنكرياس

أعراض التهاب البنكرياس

تختلف الأعراض من شخص لآخر، لكنها غالبا تشمل:

- ألم شديد في أعلى البطن يمتد إلى الظهر. - الغثيان والقيء. - الحمى. - انتفاخ البطن. - فقدان الشهية. - تسارع ضربات القلب.

وفي الحالات المزمنة قد تظهر أعراض إضافية مثل:

- فقدان الوزن غير المبرر. - براز دهني. - سوء الهضم. - التعب والإرهاق. - مضاعفات التهاب البنكرياس.

في حال عدم العلاج، قد يؤدي التهاب البنكرياس إلى مضاعفات خطيرة، مثل: - فشل الأعضاء. - العدوى. - نخر البنكرياس. - سوء التغذية. - الإصابة بمرض السكري. - تكوّن أكياس بالبنكرياس. - زيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

كيف يتم تشخيص التهاب البنكرياس؟

يعتمد تشخيص التهاب البنكرياس على عدة فحوصات، تشمل: - فحوصات الدم لقياس إنزيمات البنكرياس. - الموجات فوق الصوتية. - الأشعة المقطعية. - الرنين المغناطيسي. - المنظار في بعض الحالات.

ويساعد التشخيص المبكر في تحديد السبب وبدء العلاج المناسب.

طرق علاج التهاب البنكرياس يعتمد علاج التهاب البنكرياس على السبب وشدة الحالة، وغالبًا يشمل:

- إعطاء السوائل الوريدية. - مسكنات الألم. - الراحة وإيقاف الطعام مؤقتًا. - اتباع نظام غذائي خفيف بعد تحسن الحالة. - المضادات الحيوية في حالة العدوى. - إزالة حصى المرارة إذا كانت السبب.

وفي حالات التهاب البنكرياس المزمن، قد يحتاج المريض إلى: - مكملات إنزيمات البنكرياس. - أدوية لتخفيف الألم. - تغييرات في نمط الحياة.

نصائح للوقاية من التهاب البنكرياسللوقاية من التهاب البنكرياس، ينصح الأطباء بـ: - تجنب الكحول. - الإقلاع عن التدخين. - الحفاظ على وزن صحي. - تقليل الدهون في النظام الغذائي. - علاج حصى المرارة مبكرا. - التحكم في مستويات الدهون الثلاثية