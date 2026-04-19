أعراض المعدة العصبية- طبيب يوضح أبرز العلامات الخطيرة

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 258

يشكو بعض الأشخاص من اضطرابات متكررة في المعدة دون وجود سبب عضوي واضح، وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بالحالة النفسية والتوتر، ما يُعرف بالمعدة العصبية، وهو ما يدفع الكثيرين للتساؤل عن أعراضها وكيف يمكن التعرف عليها.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أعراض المعدة العصبية، وفقًا لما ذكره الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هي المعدة العصبية؟

يشير حسين إلى أن المعدة العصبية تعكس تأثير الحالة النفسية والضغوط على الجهاز الهضمي، حيث يرتبط المخ بشكل مباشر بوظائف المعدة والأمعاء.

ويضيف أن التوتر والقلق قد يؤديان إلى ظهور أعراض جسدية واضحة دون وجود مشكلة عضوية حقيقية.

أعراض المعدة العصبيةيوضح استشاري أمراض القلب أن أعراض المعدة العصبية قد تختلف من شخص لآخر، لكنها غالبًا تشمل:

1- حرقان وتقلصات في المعدةالشعور بألم أو انقباضات متكررة في البطن.

2- القيء والغثيان إحساس مستمر بعدم الارتياح في المعدة وقد يصل إلى القيء.

3- زيادة التعرق نتيجة تأثير التوتر على الجهاز العصبي.

4- زيادة عدد مرات التبول بسبب تنشيط الجهاز العصبي اللاإرادي.

5- تغير الشهية وسرعة الإحساس بالشبع فقدان الرغبة في الأكل أو الشعور بالامتلاء سريعًا.

6- الإسهال اضطراب في حركة الأمعاء نتيجة التوتر.

7- انتفاخ المعدة وزيادة الغازات بسبب خلل في عملية الهضم.متى تستدعي الحالة القلق؟

يشدد حسين على أن استمرار هذه الأعراض لفترات طويلة أو زيادتها في الشدة يستدعي استشارة الطبيب، للتأكد من عدم وجود سبب عضوي.

ويؤكد استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية أن التعامل مع المعدة العصبية لا يعتمد فقط على الأدوية، بل يتطلب تقليل التوتر وتحسين نمط الحياة، لأن العامل النفسي يلعب دورًا أساسيًا في ظهور هذه الأعراض