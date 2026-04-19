تعاني من الدوار والدوخة عند الاستيقاظ.. إليك الأسباب والأعراض والعلاج

الأحد 19 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

قد يكون النهوض من السرير صعباً بحد ذاته، والاستيقاظ مع الشعور بالدوار يزيد الأمر صعوبة، إذ تعد الدوخة من أكثر الأسباب التي تدفع بعض الناس لزيارة الطبيب، وذلك لأسباب عديدة.

بحسب "clevelandclinic".

ما أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم؟

تشمل الأسباب الشائعة للشعور بالدوار بعد الاستيقاظ ما يلي:

1- انخفاض ضغط الدم

قد يؤثر النوم على الظهر أو البطن أو الجانب على ضغط الدم عند الاستيقاظ صباحًا، إذ يميل الدم إلى التجمع في الجذع عند الاستلقاء، وعند النهوض، يتجه الدم إلى الساقين والبطن، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

عادةً، يستطيع الجسم استعادة ضغط الدم بسرعة، ولكن عندما يحدث ذلك ببطء شديد، يسمى ذلك انخفاض ضغط الدم الانتصابي، والذي قد يسبب الشعور بالدوار.

ويعد انخفاض ضغط الدم، المعروف باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو انخفاض ضغط الدم الوضعي، أكثر شيوعًا لدى كبار السن، وقد يحدث عند تناول بعض أنواع الأدوية مثل بعض مضادات الاكتئاب أو مدرات البول، ووجود مشاكل بالقلب أو اضطرابات الجهاز العصبي.

2- الدوار الوضعي الانتيابي الحميدقد تسبب هذه الحالة دوارًا عند الاستيقاظ، ودوار الوضعة الانتيابي الحميد (BPPV) هو مشكلة في الأذن الداخلية، وقد يستمر هذا الشعور عادة لبضع ثوان إلى دقيقة، ثم يهدأ مع استقرار البلورات في جزء آخر من الأذن.

3- الجفافعندما لا تشرب كمية كافية من السوائل، ينخفض ​​حجم الدم، وبالتالي ينخفض ​​ضغط الدم، وانخفاض ضغط الدم يعني أن الدم يتدفق ببطء إلى دماغك، مما يجعلك تشعر بالدوار عند الاستيقاظ.

4- الأدويةقد تسبب بعض الأدوية الدوخة بعد الاستيقاظ نتيجة لتأثيرها على ضغط الدم أو تفاعلها مع أدوية أخرى، وتشمل هذه الأدوية، المضادات الحيوية، والمضادات الاكتئاب، ومضادات الصرع، ومضادات الذهان، والأدوية المضادة للفيروسات، ومدرات البول، ومثبطات المناعة، ومسكنات الألم الأفيونية.

5- انقطاع النفس النوميإذا كنت تعاني من انقطاع النفس النومي، فإن تنفسك لا يكون منتظماً أثناء النوم، يمكن أن يمنع انقطاع النفس النومي وصول كمية كافية من الأكسجين إلى دمك، مما يؤدي إلى الدوخة أو الدوار أو الشعور بالإغماء.

6- قصور القلبعند الإصابة بفشل القلب، لا يستطيع القلب ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، وقد تؤدي هذه المشكلة إلى ارتفاع ضغط الدم، مما قد يسبب الدوخة عند تغيير وضعية الجسم.

ماذا تفعل إذا استيقظت وأنت تشعر بالدوار؟- ينصح باستعادة التوازن قبل المشي أو الالتفاف بعد النهوض.- النهوض ببطء والتوقف للحظة.- التأكد من التماسك وأن الشخص لا يعاني من أي أعراض