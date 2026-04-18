ماكرون ولقطة ''محرجة'' مع الحسناء الألمانية جورجيا (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة عناق وُصف بـ"المحرج" بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك أمام عدسات الكاميرات خلال ظهور علني مشترك.
وأظهر الفيديو لحظة تردّد واضحة خلال العناق، ما أعطى المشهد طابعاً غير مألوف، وسرعان ما انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، مثيراً تعليقات متباينة بين من اعتبره موقفاً عفوياً وآخرين رأوه لحظة "محرجة" بينهما.
ويأتي هذا المشهد بعد سجالٍ علني اندلع بين الطرفين في وقت سابق، وتحديداً في 20 شباط/فبراير 2026، على خلفية تعليقات أدلت بها جورجيا ميلوني حول مقتل ناشط يميني في فرنسا، وصفت فيها الحادثة بأنها "جرح لأوروبا بأسرها" في ظل "مناخ من الكراهية الأيديولوجية".
وردّ عليها إيمانويل ماكرون بلهجة حادة قائلاً: "ليبقَ كلٌّ في بلده، وستسير الأمور على ما يرام"، معتبراً أن بعض القوميين يرفضون التدخل في شؤونهم، لكنهم يسارعون إلى التعليق على ما يجري في دول أخرى.