إطلاق حملة إعلامية واسعة للتنديد بعمليات النهب الحوثي الممنهج لمقدرات محافظة إب

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس

يطلق ناشطون وحقوقيون من أبناء محافظة إب في الداخل والخارج دعوات واسعة للمشاركة في حملة إعلامية وميدانية كبرى تنطلق مساء اليوم السبت، 18 إبريل، عند الساعة الثامنة مساءً تحت هاشتاغ #الحوثي_ينهب_إب.

وتستهدف الحملة تسليط الضوء على ما تتعرض له المحافظة من عمليات نهب ممنهج وسيطرة قسرية تمارسها مليشيا الحوثي، التي عمدت منذ سنوات إلى إقصاء الكفاءات المحلية وإحلال عناصر من خارج المحافظة في مفاصل القرار والاستحواذ الكامل على الإيرادات والموارد.

وأكد القائمون على الحملة في بيان صحفي أن هذه التحركات تأتي رداً على محاولات المليشيا تغييب صوت أبناء إب وتجريدهم من حقهم الطبيعي في إدارة شؤون محافظتهم، مشيرين إلى أن السياسة الحوثية المتبعة تهدف إلى إفقار المجتمع وإذلاله وإحكام القبضة على مقدرات الأرض التي أنجبت كبار الثوار والأحرار وفي مقدمتهم الشهيد علي عبدالمغني.

ودعا البيان كافة أبناء إب والمهتمين بالشأن اليمني إلى التفاعل الواسع والكتابة والتوثيق لمختلف انتهاكات المليشيا، مؤكداً أن إرادة أبناء المحافظة لا يمكن اختطافها، وأن التاريخ يشهد برفضهم القاطع لكل أشكال الوصاية والتبعية التي تحاول المليشيا فرضها بقوة السلاح.