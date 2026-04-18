ميسي يلحق برونالدو ويشتري نادي أسباني

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 191

أعلن نادي كورنيا الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، قد استحوذ على ملكية النادي.

وسيتمتع ميسي بالسيطرة الكاملة على النادي، الذي يقع على بعد خمسة أميال فقط من ملعب «كامب نو» معقل ناديه السابق برشلونة، في خطوة يُتوقع أن تفتح الباب أمام عودته إلى إسبانيا بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة في بيان رسمي: «أصبح ميسي المالك الجديد لنادي كورنيا، وبهذه الصفقة يعزز ميسي علاقته الوثيقة ببرشلونة والتزامه بتطوير الرياضة والمواهب المحلية في كتالونيا، وهي علاقة تعود إلى أيام لعبه في صفوف برشلونة وظلت راسخة على مر السنين».

وأضاف البيان: «يُدشّن وصول ليونيل ميسي مرحلة جديدة في تاريخ النادي، بهدف تعزيز نموه الرياضي والمؤسسي، وتقوية بنيته، ومواصلة الاستثمار في المواهب، مع تبني رؤية طويلة الأمد وخطة استراتيجية تجمع بين الطموح والاستدامة والأصالة».

وتأسس نادي كورنيا عام 1951، ويُعد من الأندية المعروفة في إقليم كتالونيا، حيث اشتهر بتركيزه على تطوير المواهب الشابة والمنافسة في المستويات شبه الاحترافية.

وقد قدّم النادي عدداً من اللاعبين إلى الأندية الأوروبية الكبري، من بينهم حارس مرمى المنتخب الإسباني ونادي أرسنال ديفيد رايا، والجناح الإسباني جوردي ألبا، ولاعب برشلونة جيرارد مارتين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من استحواذ قائد النصر كريستيانو رونالدو على 25% من أسهم نادي ألميريا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عبر شركة CR7 سبورتس إنفستمنتس، التابعة لمجموعته الاستثمارية CR7 SA، والتي يدير من خلالها أعماله واستثماراته.