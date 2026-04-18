كم مقدار التخفيض الذي أعلنت عنه طيران اليمنية في أسعار تذاكر رحلات الحجاج هذا العام؟

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 192

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن تخفيض في أسعار تذاكر الرحلات على خط (عدن - جدة) المخصصة لحجاج اليمن، هذا الموسم، بواقع 19 دولاراً فقط عن العام الماضي.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة، فإن سعر الذهاب والعودة يبلغ 680 دولاراً؛ حيث يبلغ السعر الأساسي للرحلة 540.15 دولاراً، فيما تبلغ الضرائب 139.85 دولاراً.

وأمس أقرت شركة الخطوط الجوية اليمنية، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، تخفيض أسعار تذاكر الحجاج لموسم حج هذا العام 1447هـ، مقارنة بأسعار الموسم الماضي، حيث تم اعتماد السعر الجديد بمبلغ 680 دولاراً أمريكيا.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، الكابتن ناصر محمود، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل محسن العمري، وانطلاقًا من حرص الشركة على التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها حجاج بيت الله الحرام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى التزام الشركة الراسخ بالاستمرار في تقديم خدماتها الجوية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم، رغم التحديات التشغيلية والمالية الكبيرة التي تواجه الشركة في المرحلة الحالية.

من جانبه، أوضح نائب مدير عام الشركة للشؤون التجارية، عبدالله صالح، أن هذا القرار يأتي في ظل تطورات إقليمية متسارعة، والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع تكاليف التشغيل، لا سيّما أسعار الوقود ورسوم الخدمات الأرضية والمناولة في المحطات الخارجية، التي تجاوزت نسب الزيادة فيها 100 بالمئة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق التوازن بين التزاماتها التشغيلية ومسؤوليتها الوطنية تجاه المواطنين.