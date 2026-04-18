عاجل.. تصريح مصدر حكومي مسؤول بشأن صرف مرتبات أربعة أشهر للقطاعات المدنية والعسكرية والأمنية

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- عدن

أكد مصدر حكومي مسؤول، ان عملية صرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بدأت اعتباراً من يوم الخميس الماضي، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.

المصدر نفى صحة ما وصفها بالمعلومات المضللة التي تتناول مسألة تأخر صرف المرتبات عبر طرح يفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة والموضوعية.. داعيًا المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء حملات تستهدف بث الإحباط والتشكيك لدى المواطنين.

وأوضح المصدر لوكالة (سبأ)، ان التعزيزات المالية لمرتبات شهر مارس 2026م لموظفي وحدات الخدمة العامة في القطاع المدني، تم صرفها من يوم الخميس الماضي، للوحدات التي قدمت كشوفاتها، وكذلك شهر يناير 2026م للقطاع العسكري والأمني .

و شدد على جميع الوحدات في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية المتأخرة سرعة تقديم الشيكات الخاصة بها غداً الاحد للبدء الفوري في عملية الصرف.

وأفاد المصدر، ان رئيس الوزراء، أصدر توجيهات عاجلة لوزارة المالية والبنك المركزي اليمني باستكمال إجراءات صرف مرتبات القطاع المدني لشهر ابريل 2026م، والقطاع العسكري والأمني لشهري فبراير ومارس وابريل 2026م، وكذلك مرتبات اسر الشهداء والجرحى والمتقاعدين.. مؤكداً انه سيتم في القريب العاجل انجاز آلية لضمان انتظام صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير.

ولفت الى ان الحكومة تعاملت، ومنذ اليوم الأول مع ملف المرتبات والخدمات باعتباره أولوية قصوى، حيث عملت على تأمين استمرارية صرف الرواتب، واتخذت جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإيرادات العامة، وترشيد النفقات، وضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية.. مؤكداً ان الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات العاجلة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، بالتوازي مع تحركات نشطة لحشد الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

كما أكد المصدر، ان التحديات القائمة مهما بلغت لن تثني الحكومة عن المضي في أداء واجباتها، وأنها تعمل وفق رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات المتراكمة.

وأشاد المصدر الحكومي، بالدعم الأخوي الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لإسناد جهود الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، وخاصة معالجة ملف المرتبات واستقرار الأوضاع الخدمية والأمنية.