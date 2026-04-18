نحو 20 سفينة كانت تستعد لعبور مضيق هرمز عادت باتجاه سلطنة عمان وإخرى تتعرض لإطلاق نار.. ماذا حدث؟

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت وكالة الأنباء فارس الإيرانية نقلًا عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، العودة إلى “فرض السيطرة” على مضيق هرمز من جديد، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية ما وصفته بخرق التفاهمات مع واشنطن بشأن أمن الملاحة البحرية.

وأضافت الوكالة أن البيان اتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بتعهدات سابقة، مشيراً إلى استمرار قيود على حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وذكر البيان أنه “ما لم تتم إعادة حرية الحركة لجميع السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية”، فإن الوضع في المضيق سيبقى خاضعاً لإدارة مشددة.

في هذا السياق نقلت وول ستريت عن مالكي سفن ووسطاء شحن قولهم إن نحو 20 سفينة كانت تصطف لعبور مضيق هرمز عادت باتجاه سلطنة عمان.

كما قالت رويترز نقلا عن مصادر إن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار خلال محاولتهما عبور مضيق هرمز اليوم السبت.

وذكرت صادر في قطاع الشحن إن سفن تجارية تتلقى رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور أي سفينة.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن مضيق هرمز بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الترحيب بهذه الخطوة من جانب إيران.

وأضاف عراقجي في منشور على منصة "إكس" أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.