على خطى غزة.. إسرائيل تُمهّد لواقع جديد في جنوب لبنان: خط أصفر يعزل 55 قرية

تتجه إسرائيل، بحسب تصريحات مسؤولين في جيشها، إلى تطبيق نموذج مشابه لما فُرض في قطاع غزة داخل الأراضي اللبنانية، عبر إنشاء ما يُسمى بـ"الخط الأصفر"، وهو خط عسكري يفصل مناطق واسعة ويمنع عودة السكان إليها.
وبحسب ما أوردته تقارير، فإن الخطة الإسرائيلية تشمل منع الأهالي من العودة إلى 55 قرية في جنوب لبنان تقع ضمن نطاق السيطرة العسكرية، مع استمرار عمليات تدمير البنية التحتية التي تصفها تل أبيب بأنها مرتبطة بـ"الإرهاب"، حتى خلال فترة وقف إطلاق النار.
ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه بعض السكان بالعودة إلى قراهم الجنوبية مع دخول التهدئة حيز التنفيذ، فيما تؤكد إسرائيل أنها ستحتفظ بالمواقع التي سيطرت عليها خلال العمليات العسكرية الأخيرة.
الخطوة الجديدة، إن تم تنفيذها، قد تعيد رسم خريطة الواقع الميداني في جنوب لبنان على غرار ما حدث في غزة، وسط مخاوف من ترسيخ واقع تقسيم جغرافي طويل الأمد.