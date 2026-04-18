الكشف عن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز في أول يوم بعد إعادة فتحه

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

كشفت بيانات ملاحية حديثة أن نحو 10 سفن فقط عبرت مضيق هرمز في اليوم الأول عقب إعادة فتحه أمام الملاحة، في حركة محدودة تعكس استمرار حالة الحذر في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وبحسب المعطيات، شملت السفن العابرة ناقلات نفط وغاز، وسفن شحن بضائع سائبة، إضافة إلى أول عبور لسفينة ركاب منذ بداية التوتر، في مؤشر على عودة تدريجية للنشاط البحري ولكن بوتيرة بطيئة.

ويأتي ذلك بعد إعلان فتح المضيق في ظل تفاهمات تهدئة إقليمية، بينما لا تزال شركات الشحن تراقب الوضع عن كثب قبل استئناف الحركة بشكل كامل، وسط مخاوف من أي تصعيد مفاجئ قد يعيد إغلاق الممر مجددًا.