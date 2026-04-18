تحقيق عاجل يهز واشنطن.. حوادث غامضة تطال علماء أمريكيين

السبت 18 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

في أجواء يزداد فيها الجدل والريبة حول ما يتداول عبر المنصات الرقمية، أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فتح ملف حساس يتعلق بسلسلة من الوفيات وحالات الاختفاء التي طالت علماء يعملون في مجالات بحثية شديدة الحساسية داخل الولايات المتحدة، ما دفع الكثير من التساؤلات للظهور حول طبيعة هذه الوقائع ومدى ارتباطها ببعضها.

وبحسب تقرير صادر عن مجلة نيوزويك، وصف ترمب سلسلة الحوادث المتعلقة بعدد من العلماء بأنها خطيرة للغاية، معلناً فتح تحقيق رسمي لكشف ملابساتها، رغم عدم تقديمه أي أدلة تثبت وجود رابط مباشر بينها.

واكتفى بالإشارة إلى أمله في أن تكون مجرد مصادفات، مع توقعات بكشف مزيد من التفاصيل خلال فترة قصيرة.

تصريحات تُشعل روايات الإنترنت في المقابل، أشارت المجلة إلى أن هذه التصريحات ساهمت في تصاعد روايات متداولة عبر الإنترنت، تزعم وجود استهداف منظم لعلماء بارزين يعملون في مجالات الدفاع والعلوم المتقدمة، رغم غياب أي أدلة مؤكدة تدعم هذه الادعاءات حتى الآن.

السلطات الأمنية تلتزم الحذر ونقل التقرير عن جهات أمنية محلية، من بينها شرطة مقاطعة برناليلو، أنها تلتزم بعدم الخوض في تفاصيل طبية أو استنتاجات حول الحالات الفردية، مع الإعراب عن القلق بشأن بعض الوقائع المرتبطة بها، دون تقديم مزيد من المعلومات.

حوادث منفصلة بلا رابط واضح وأوضح التحليل أن هذه الحالات، رغم حساسيتها وخطورة مواقع أصحابها العلمية، لا تُظهر حتى الآن أي دليل يربط بينها، وتبقى أحداثاً منفصلة.

إلا أن غياب تفسير رسمي شامل ساهم في زيادة الغموض حولها. فراغ المعلومات يغذي التكهنات ويرى التقرير أن نقص المعلومات الرسمية خلق بيئة خصبة لانتشار نظريات الربط بين الأحداث، خصوصاً في ظل سرعة تداول المحتوى عبر المنصات الرقمية، التي تميل إلى بناء روايات واسعة من وقائع متفرقة.

فجوة ثقة تتسع داخل المجتمع الأمريكي كما أشار إلى ما وصفه بـ«فجوة الثقة» بين الجمهور والمؤسسات الرسمية، إذ أظهرت بيانات مراكز بحثية تراجعاً في مستوى الثقة بالحكومة الفيدرالية، ما ساهم في فتح المجال أمام التكهنات والروايات غير المؤكدة.

مخاوف تتجاوز الوقائع إلى صراع أوسع واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه المخاوف تعكس بعداً أوسع يتعلق بالقلق من الحفاظ على التفوق العلمي والعسكري الأمريكي في ظل المنافسة مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا، محذراً من أن استمرار ضعف الثقة قد يؤدي إلى تكرار مثل هذه السرديات حتى في غياب أدلة ملموسة