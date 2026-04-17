ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز وماهي شروط العبور ؟

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الجزيرة نت

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية، تماشيا مع سريان وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المضيق بات مفتوحا بالكامل أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، لكنه أوضح أن "العبور سيتم وفق المسار المعلن مسبقا من قبل هيئة الموانئ الإيرانية".

وكتب عراقجي على منصة إكس "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

ولم يحدد وزير الخارجية الإيراني إن كان يقصد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران الذي ينتهي في 21 أبريل/نيسان الجاري، أم وقف إطلاق النار المعلن بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليلة الجمعة، ويستمر لـ10 أيام حتى 25 من الشهر الجاري.

وكانت إيران صمّمت وفق مواقف متعددة صدرت عنها، على وقف الضربات الإسرائيلية على لبنان ضمن محادثات وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة.

كيف ردّ ترمب؟

وفي سلسلة منشورات، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإعلان إيران فتح مضيق هرمز، وهي نقطة رئيسية في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، لكنه أكد في الوقت نفسه استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، كما نفى ارتباط وقف إطلاق النار بلبنان بفتح المضيق، وقال إن إيران أزالت الألغام البحرية، ووافقت على عدم إغلاق هرمز مجددا.

المنشور الأول: وقال ترمب في منشوره الأول على منصته الاجتماعية تروث سوشيال "أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل".

وأضاف في نهاية المنشور "شكرا لكم"، وفي حين لم يُعلم إذا كانت العبارة موجهة لإيران أم لمتابعيه بالعموم، ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية وصحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي يشكر طهران على خطوتها.

المنشور الثاني: وفي منشور آخر، قال إن الحصار البحري سيظل ساريا ونافذا "فيما يتعلق بإيران فقط إلى حين إتمام معاملاتنا معها بنسبة 100%"، مضيفا "ينبغي أن تسير عمليتنا مع إيران بسرعة كبيرة، نظرا لأن معظم النقاط تم التفاوض عليها".

وتفرض واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين الماضي، بهدف منع طهران من تصدير نفطها.

المنشور الثالث: وعاد ترمب للتعليق في إطار التطور اللافت، مؤكدا أن إيران أزالت الألغام البحرية، ومنتقدا حلف الناتو وشاكرا دولا خليجية.

وقال في منشوره إن طهران أزالت جميع الألغام البحرية بمساعدة الولايات المتحدة، مضيفا "أو هي بصدد فعل ذلك"، شاكرا السعودية والإمارات وقطر على مساعدتهم.

وبشأن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كتب ترمب "الآن وقد انتهت أزمة مضيق هرمز تلقيت اتصالا من حلف الناتو يسألونني فيه إن كنا بحاجة إلى مساعدة، قلت لهم أن يظلوا بعيدين، إلا إذا كانوا يريدون فقط تحميل سفنهم بالنفط، لقد كانوا عديمي الفائدة عند الحاجة وهم مجرد نمر من ورق".

المنشور الرابع: ونفى ترمب وجود صلة بين الإعلان الإيراني ولبنان قائلا "مرة أخرى! هذه الصفقة لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بلبنان، لكننا سنجعل لبنان عظيما مرة أخرى!"، في إشارة وفق ما يبدو على عدم ارتباط فتح مضيق هرمز بالهدنة في لبنان، كما أعلنت طهران.

المنشور الخامس: وخصص الرئيس منشوره الخامس لشكر باكستان ورئيس وزرائها الذي نعته بـ"العظيم" شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، واصفا المسؤوليْن بأنهما رائعان.

المنشور السادس: وفي آخر منشوراته، قال ترمب إن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددا، مضيفا أن المضيق "لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم".

وكان ترمب أكد في تصريحات فجر الجمعة أن "الحرب في إيران ستنتهي قريبا للغاية"، مشددا على أن الأداء العسكري الأمريكي كان "مثاليا".

وسبق ذلك، تأكيده أنه أجرى محادثات وصفها بالممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الزعيمين توافقا على بدء الهدنة.

كيف انعكس الإعلان على اقتصاد العالم؟

وقد أدى الإعلان عن الفتح الكامل لمضيق هرمز إلى تراجع حاد في أسعار النفط العالمية، إذ أفادت مجموعة بورصة لندن بانخفاض سعر خام برنت 10% عقب الإعلان مباشرة.

وبحسب بيانات السوق، انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 10.42% ليصل إلى 89.03 دولارا، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 11.11% ليبلغ 84.17 دولارا للبرميل.

وتسبب الإعلان بافتتاح مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تداولاتها على ارتفاع.

وتشير التداولات إلى ارتفاع المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1.7%، كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.02%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.09%.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية الحيوية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تطور يتعلق بحركة الملاحة فيه ذا انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

إيران: شروط العبور

وفي موقف إيراني مناوئ لإعلان وزير الخارجية عباس عراقجي، أفاد موقع "نور نيوز" الإيراني الحكومي -نقلا عن مسؤول عسكري رفيع- بأن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور مضيق هرمز، مضيفا "يسمح فقط للسفن المدنية بالمرور عبر الممرات المحددة وبموافقة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني قوله إنه "في حال استمرار الحصار البحري فسيُعد ذلك خرقا لوقف إطلاق النار، وسيتم إغلاق مسار العبور في مضيق هرمز".

وقال المصدر إن المرور عبر المضيق محكوم بشروط، من بينها أن تكون السفن تجارية، وغير مرتبطة هي أو حمولتها بـ"دول معادية"، فيما لن يُسمح بمرور السفن العسكرية، مجددا التأكيد على أن المرور يجري حصرا عبر التنسيق مع القوات الإيرانية، "من خلال المسار الذي تحدده إيران"، وفق الوكالة.

وكانت وكالة مهر الإيرانية قالت إن فتح المضيق يستدعي توضيحا من المسؤولين، مشيرة إلى أنه كان عاملا "هاما وحاسما" في الحرب الأخيرة.

وشددت مهر على أن المضيق ينبغي أن يبقى مغلقا، وفقا لتصريحات المرشد الأعلى مجبتى خامنئي، مضيفة أن تغريدة وزير الخارجية بشأن "تتطلب موافقة القيادة".

هل استؤنفت الحركة عبر هرمز؟

رغم الترحيب الواسع بالإعلان الإيراني، إلا أن التردد ما زال سيّد الموقف بالنسبة للشركات النفطية ومالكي السفن.

ويقول الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز للجزيرة إن المنظمة بصدد التحقق من صحة إعلان إعادة فتح المضيق.

وأضاف دومينغيز أن المنظمة تسعى للتأكد من توافق الإعلان مع "مبدأ حرية الملاحة لجميع السفن التجارية، والمرور الآمن باستخدام نظام فصل حركة المرور الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية".

وقال مالكو سفن وشركات نفط إنهم ينتظرون تأكيدات واضحة من إيران بعدم مهاجمة السفن، قبل استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر المضيق، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تحرير صحيفة لويدز ليست المتخصصة في الشحن قوله إن إعلان فتح المضيق بالكامل لا يمنح صناعة الشحن ضمانات لاستئناف حركة العبور، ولا وضوحا كافيا لاتخاذ أي قرارات حاسمة.

وذكرت أن شركة الأمن البحري "Neptune P2P Group" نصحت عملاءها بعدم عبور المضيق، وانتظار توجيهات من السلطات الإقليمية والبحرية.

في حين نقلت فايننشال تايمز عن مسؤولين تنفيذيين في مجال الشحن عدم استعدادهم لعبور هرمز، حتى يضمن كلا الجانبين الأمريكي والإيراني المرور الآمن، وخلو الممرات الملاحية من الألغام.

أما هيئة العمليات البحرية البريطانية، فنصحت بتوخي الحذر، معتبرة أن البيئة الأمنية الإقليمية "لا تزال متقلبة"، مشيرة إلى استمرار النشاط العسكري ووجود تهديد مستمر للملاحة البحرية.

بينما وصفت منظمة BIMCO، وهي أكبر جمعية شحن دولية في العالم "إعلان ترمب" بشأن مضيق هرمز بأنه غير دقيق، وقالت إنه ينبغي على شركات الشحن تجنب المنطقة، وفق ما نقلت شبكة بلومبرغ.

اختتام قمة دولية لتأمين هرمز

وبالتزامن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أكثر من 12 دولة عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات "سلمية ودفاعية" بقيادة لندن وباريس لتأمين مضيق هرمز، على أن يجري نشرها "بمجرد أن تتهيأ الظروف".

وقال ستارمر -الذي رحّب بالإعلان الإيراني- عقب قمة في باريس جمعت نحو 30 دولة حضوريا وعبر الفيديو، أن العمل سيستمر على "التخطيط العسكري" لهذه القوة في اجتماع "في لندن الأسبوع المقبل، سنعلن خلاله المزيد من التفاصيل حول تركيبتها"، كما دعا إلى فتح المضيق "بدون رسوم مرور ولا قيود".