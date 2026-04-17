ريال مدريد في مأزق… الفحوصات الطبية تثير القلق

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز

يشعر ريال مدريد بالقلق بعد خضوع لاعبه الشاب ماركو أسينسيو لفحوصات طبية إضافية، إثر معاناته من آلام في المعدة أبعدته عن مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

أشارت تقارير إسبانية إلى أن أسينسيو شعر بدوار شديد قبل السفر إلى ميونخ، وتم تشخيص حالته بالتهاب في المعدة والأمعاء، مما جعله يغيب عن مباراة الإياب الحاسمة أمام بايرن ميونخ، والتي انتهت بخسارة ريال مدريد وخروجه من البطولة.

غياب أسينسيو شكل ضربة قوية للفريق في ظل أهمية المباراة، حيث اضطر المدرب ألفارو أربيلوا للعب بدون أحد عناصره الأساسية في الخط الخلفي.

يُعد أسينسيو لاعباً مهماً في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 31 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفاً. وتنتظر الجهاز الفني نتائج الفحوصات لتحديد مدى غيابه عن المباريات القادمة، خاصة وأن الفريق مقبل على مواجهات حاسمة في الدوري الإسباني.

يستعد ريال مدريد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة القادمة من الدوري الإسباني، ويأمل الجهاز الفني في عودة أسينسيو سريعاً لتعزيز صفوف الفريق في هذه المرحلة الهامة من الموسم.