ميسي يقتحم دوري الظل… ويستحوذ على نادي كورنيا الكتالوني لزرع جيل جديد من المواهب

أعلن نادي كورنيا الذي يتخذ من قطالونيا مقرا له اليوم الخميس أن النجم ليونيل ميسي استحوذ على النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الإسباني لكرة القدم.
واستحوذ ميسي، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، والذي خاض 778 مباراة وسجل 672 هدفا مع برشلونة قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان وإنتر ميامي، على النادي الإسباني في إطار جهود استراتيجية تهدف إلى تطوير المواهب المحلية في المنطقة.
وقال كورنيا في بيان “تعزز هذه الخطوة الروابط الوثيقة بين ميسي وبرشلونة والتزامه بتنمية الرياضة والمواهب المحلية في قطالونيا، وهي علاقة ترجع جذورها إلى السنوات التي قضاها في نادي برشلونة وتستمر منذ ذلك الحين.
“يمثل وصول ليو ميسي بداية فصل جديد في تاريخ النادي، يهدف إلى دفع عجلة النمو الرياضي والمؤسسي، وتعزيز أسسه ومواصلة الاستثمار في المواهب”.
وأضاف “يسترشد المشروع برؤية طويلة الأمد وخطة استراتيجية تجمع بين الطموح والاستدامة والارتباط القوي بجذوره المحلية”.
وكان بالإمكان أن يواجه ميسي فريق كورنيا في كأس الملك في موسمه الأخير في نو كامب، لكنه غاب عن المباراة بسبب إيقافه لمباراتين عقب حصوله على أول بطاقة حمراء في مسيرته مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام أتليتيك بيلباو.
وقاد ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، إنتر ميامي إلى أول لقب له في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم العام الماضي.