الجمعة 17 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّه “بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقنا على وقف موقّت لإطلاق النار في لبنان”.

وأضاف نتنياهو: “لم ننتهِ بعد من المهمّة في لبنان وهناك أمور نخطط للقيام بها، ولن أفصح عن تفاصيل ما سنقوم به مستقبلاً”، لافتاً إلى “أنّنا أنشأنا للمرّة الأولى حزاماً أمنياً عميقاً على كامل الحدود الشمالية، وحزب الله اليوم هو ظلّ لما كان عليه في أيام حسن نصرالله”.

كما تابع قائلاً: “للمرة الأولى منذ 43 عامًا تجري اتصالات مباشرة بين إسرائيل ولبنان”، لافتاً إلى أنّ “هدفنا المقبل هو تفكيك حزب الله لكن ذلك يحتاج إلى الوقت والجهد والصبر، وقد دمّرنا نحو 90 في المئة من مخزون الصواريخ والقذائف لدى الحزب”.