ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز وماهي شروط العبور ؟ ريال مدريد في مأزق… الفحوصات الطبية تثير القلق ميسي يقتحم دوري الظل… ويستحوذ على نادي كورنيا الكتالوني لزرع جيل جديد من المواهب نتنياهو: لم ننتهِ بعد من المهمّة في لبنان قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعلن التمرد وترفض دمجها في وزارة الدفاع الحوثيون يستولون على أكثر من ألف مؤسسة حكومية وأهلية وممتلكات خاصة ونهب ما يزيد على 87 مليار ريال سنويًا من إحدى المحافظات البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية جديدة مزورة المركزي اليمني يتهم مليشيا الحوثي بالترويج لفئات نقدية مزورة للتضليل وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية من يقود سوق النفط العالمي؟ تعرف على أكبر الدول إنتاجًا وتصديرًا؟ من ناسا إلى المختبرات النووية.. وفيات واختفاءات غامضة لعلماء ارتبطوا بأكثر أسرار أمريكا حساسية!
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنّه “بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقنا على وقف موقّت لإطلاق النار في لبنان”.
وأضاف نتنياهو: “لم ننتهِ بعد من المهمّة في لبنان وهناك أمور نخطط للقيام بها، ولن أفصح عن تفاصيل ما سنقوم به مستقبلاً”، لافتاً إلى “أنّنا أنشأنا للمرّة الأولى حزاماً أمنياً عميقاً على كامل الحدود الشمالية، وحزب الله اليوم هو ظلّ لما كان عليه في أيام حسن نصرالله”.
كما تابع قائلاً: “للمرة الأولى منذ 43 عامًا تجري اتصالات مباشرة بين إسرائيل ولبنان”، لافتاً إلى أنّ “هدفنا المقبل هو تفكيك حزب الله لكن ذلك يحتاج إلى الوقت والجهد والصبر، وقد دمّرنا نحو 90 في المئة من مخزون الصواريخ والقذائف لدى الحزب”.