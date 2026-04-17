 الحوثيون يستولون على أكثر من ألف مؤسسة حكومية وأهلية وممتلكات خاصة ونهب ما يزيد على 87 مليار ريال سنويًا من إحدى المحافظات

كشفت منظمة حقوقية، عن توثيقها أكثر من ألف مؤسسة حكومية وأهلية، وممتلكات خاصة لمواطنين في محافظة إب، خلال 10 سنوات.
وذكرت منظمة رصد للحقوق والحريات، في تقرير حديث، "أن مليشيا الحوثي مارست أكثر من ألف حالة نهب للمنازل والممتلكات والأراضي والمؤسسات الأهلية والحكومية، في مختلف مديريات المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ منتصف أكتوبر 2014م".
وأكدت المنظمة توثيقها 1068 عملية نهب في المحافظة طالت مؤسسات حكومية وأهلية، وممتلكات وعقارات لمواطنين وأملاك الدولة، فضلا عن عمليات نهب للأموال العامة والخاصة".
وأوضح التقرير نهب المليشيا 292 مؤسسة أهلية وعامة، و459 منزلا، و18 مدرسة أهلية وحكومية، و11 جمعية خيرية، و16 مسجدا بما فيه من مكتبات ومساكن ومرافق ملحقة بتلك المساجد، و76 محل صرافة و8 مستشفيات ومراكز ووحدات صحية، وخمس مقرات حزبية، و4 مؤسسات تعليمية، بالإضافة لنهب ممتلكات 178 شخصا.
ولفت التقرير إلى نهب المليشيا 50 مليار ريال سنويا من ضرائب وجمارك المحافظة، و37 مليار ريال من أموال الزكاة بشكل سنوي، في الوقت الذي يجري نهب إيرادات غالبية المؤسسات الرسمية في مديريتي الظهار والمشنة بعاصمة المحافظة، والتي تبلغ مئات الملايين طوال السنوات الماضية.
وأشار التقرير إلى نهب أموال طائلة من إيرادات الأوقاف بالمحافظة، وممتلكاتها وعقاراتها، فضلا عن أموال كبيرة من مؤسسات إيرادية أخرى كصندوق النظافة والتحسين ومؤسسة المياه وجامعة إب.