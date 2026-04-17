البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية جديدة مزورة

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

نفى البنك المركزي اليمني المزاعم التي يتم تداولها بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية بمختلف فئاتها.

موضحاً في بيان صدر عنه أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لفئة (10،000) ريال 2026 ليست إلا صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية.وأن ذلك في إطار محاولات ممنهجة لمليشيا الحوثي تهدف "لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة".

البنك دعا المواطنين، لعدم الالتفات إلى هذه الشائعات المغرضة، ودعا الهيئات، والمؤسسات المالية والمصرفية لعدم التعامل او التداول بتلك النماذج المفبركة.

وحذر جميع المواقع والمنصات من الترويج أو نشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية، مؤكدًا حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في الترويج لتلك النماذج المزيفة أو التداول بها أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.