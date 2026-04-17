ما الذي نعرفه عن فتح مضيق هرمز وماهي شروط العبور ؟ ريال مدريد في مأزق… الفحوصات الطبية تثير القلق ميسي يقتحم دوري الظل… ويستحوذ على نادي كورنيا الكتالوني لزرع جيل جديد من المواهب نتنياهو: لم ننتهِ بعد من المهمّة في لبنان قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعلن التمرد وترفض دمجها في وزارة الدفاع الحوثيون يستولون على أكثر من ألف مؤسسة حكومية وأهلية وممتلكات خاصة ونهب ما يزيد على 87 مليار ريال سنويًا من إحدى المحافظات البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية جديدة مزورة المركزي اليمني يتهم مليشيا الحوثي بالترويج لفئات نقدية مزورة للتضليل وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية من يقود سوق النفط العالمي؟ تعرف على أكبر الدول إنتاجًا وتصديرًا؟ من ناسا إلى المختبرات النووية.. وفيات واختفاءات غامضة لعلماء ارتبطوا بأكثر أسرار أمريكا حساسية!
نفى البنك المركزي اليمني المزاعم التي يتم تداولها بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية بمختلف فئاتها.
موضحاً في بيان صدر عنه أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي لفئة (10،000) ريال 2026 ليست إلا صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لميلشيا الحوثي الإرهابية.وأن ذلك في إطار محاولات ممنهجة لمليشيا الحوثي تهدف "لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة".
البنك دعا المواطنين، لعدم الالتفات إلى هذه الشائعات المغرضة، ودعا الهيئات، والمؤسسات المالية والمصرفية لعدم التعامل او التداول بتلك النماذج المفبركة.
وحذر جميع المواقع والمنصات من الترويج أو نشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية، مؤكدًا حقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يثبت تورطه في الترويج لتلك النماذج المزيفة أو التداول بها أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة.