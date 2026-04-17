وزير الخارجية البريطاني: نأمل خفض التصعيد في اليمن هذا العام

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إنه يأمل في خفض تصعيد الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ 5 سنوات في العام الجاري.

وتقدم لندن الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية وبدأت السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين المدعومين من إيران في سبتمبر الماضي.

وأعرب راب عن أمله في العودة إلى المسار السياسي، قائلا: "بالتأكيد آمل ذلك، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون الهدف وأعتقد أن مع إحياء الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، يمكن لعام 2020 أن يكون عام التغيير لليمن".

وأدلى راب بتلك التصريحات لرويترز في العاصمة السعودية الرياض بعد لقاء الرئيس اليمني في نهاية جولة بالشرق الأوسط شملت تركيا وسلطنة عمان