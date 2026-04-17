وزير الخارجية البريطاني: نأمل خفض التصعيد في اليمن هذا العام من يقود سوق النفط العالمي؟ تعرف على أكبر الدول إنتاجًا وتصديرًا؟ من ناسا إلى المختبرات النووية.. وفيات واختفاءات غامضة لعلماء ارتبطوا بأكثر أسرار أمريكا حساسية! الإمارات تحظر حسابات يمنية وعربية تنشط في منصة إكس.. والسبب ! كيف تولى الذكاء الاصطناعي مسؤولية القيادة في الحروب الحديثة؟ الفيفا يكشف نجوم أفريقيا في مونديال 2026 .. ومحمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في كأس العالم النصر يعزز صدارته للدوري السعودي ويقترب من حصد اللقب المنظمة الوطنية للإعلاميين: قرار شبوة بإيقاف «المهرية» خارج القانون ويقوّض حرية التعبير وتدعو للتراجع عن قرار الإيقاف وزير الدفاع يناقش مع قيادة الضالع تعزيز الجاهزية لمواجهة الحوثيين وسن أسعد موهبة يمنية جديدة تنافس في ذا فويس كيدز
قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إنه يأمل في خفض تصعيد الحرب الأهلية الدائرة في اليمن منذ 5 سنوات في العام الجاري.
وتقدم لندن الدعم للتحالف بقيادة السعودية، وتحاول الأمم المتحدة استئناف المفاوضات السياسية وبدأت السعودية محادثات غير رسمية مع الحوثيين المدعومين من إيران في سبتمبر الماضي.
وأعرب راب عن أمله في العودة إلى المسار السياسي، قائلا: "بالتأكيد آمل ذلك، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون الهدف وأعتقد أن مع إحياء الإرادة السياسية لدى كل الأطراف، يمكن لعام 2020 أن يكون عام التغيير لليمن".
وأدلى راب بتلك التصريحات لرويترز في العاصمة السعودية الرياض بعد لقاء الرئيس اليمني في نهاية جولة بالشرق الأوسط شملت تركيا وسلطنة عمان