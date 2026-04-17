من يقود سوق النفط العالمي؟ تعرف على أكبر الدول إنتاجًا وتصديرًا؟

كشفت بيانات حديثة عن هيمنة ثلاث قوى كبرى على سوق النفط العالمي، حيث تواصل الولايات المتحدة تصدرها قائمة أكبر الدول إنتاجًا للنفط، في حين تحتفظ المملكة العربية السعودية بموقعها كأكبر مصدر للخام عالميًا، إلى جانب منافسة قوية من روسيا.
وبحسب التقديرات للفترة 2024–2025، بلغ إنتاج الولايات المتحدة ما بين 13.0 و13.3 مليون برميل يوميًا، متقدمة بفارق واضح على السعودية التي يتراوح إنتاجها بين 10.0 و10.5 مليون برميل يوميًا، تليها روسيا بإنتاج يقارب 9.5 إلى 10.0 ملايين برميل يوميًا.
وجاءت كندا في المرتبة الرابعة بإنتاج يتراوح بين 4.5 و5.0 ملايين برميل يوميًا، فيما سجلت الصين نحو 4.0 إلى 4.3 ملايين برميل يوميًا، رغم استهلاكها الجزء الأكبر محليًا. كما حلّ العراق ضمن الكبار بإنتاج يتراوح بين 4.2 و4.5 ملايين برميل يوميًا.
وفي المراتب التالية، جاءت البرازيل بإنتاج يصل إلى 4.2 ملايين برميل يوميًا، تلتها الإمارات العربية المتحدة (3.5 – 3.8 ملايين)، ثم إيران (3.0 – 3.5 ملايين)، وأخيرًا الكويت بإنتاج يتراوح بين 2.6 و2.8 مليون برميل يوميًا.
في المقابل، تُظهر بيانات التصدير تفوق السعودية بمتوسط يقارب 6 ملايين برميل يوميًا، تليها روسيا بنحو 4.5 ملايين برميل، ثم الولايات المتحدة بحوالي 4.1 ملايين برميل يوميًا.
كما شملت قائمة كبار المصدّرين كندا (3.6 ملايين)، والعراق (3.5 – 3.6 ملايين)، والإمارات (2.7 مليون)، إلى جانب النرويج والبرازيل بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا لكل منهما، ونيجيريا بنحو 1.5 مليون برميل، والكويت بحوالي 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميًا.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي صادرات النفط العالمية يبلغ نحو 43 مليون برميل يوميًا، تهيمن عليها بشكل رئيسي كل من السعودية وروسيا والولايات المتحدة، ما يعكس ثقل هذه الدول في تحديد اتجاهات السوق وأسعار الطاقة عالميًا.
ويؤكد هذا التوزيع أن الفجوة بين الإنتاج والتصدير تظل عاملًا حاسمًا، إذ تستهلك بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والصين، جزءًا كبيرًا من إنتاجها داخليًا، بينما تعتمد أخرى على التصدير كمصدر رئيسي للدخل.