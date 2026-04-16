الإمارات تحظر حسابات يمنية وعربية تنشط في منصة إكس.. والسبب !

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

أفادت مصادر إعلامية وناشطون بأن الإمارات أصدرت قرارًا يقضي بحجب عشرات الحسابات اليمنية والعربية على منصة “إكس”، ضمن إجراءات مرتبطة بمحتوى نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثيقة منسوبة للنيابة العامة الإماراتية تداولها ناشطون، فإن القرار يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، ويتعلق بمحتوى اعتُبر أنه يضر بالمصلحة العامة أو يؤثر على الأمن والنظام العام داخل الدولة.

وضمت القائمة أكثر من 30 حسابًا، من بينها صحفيون وإعلاميون وناشطون من دول عربية مختلفة، إضافة إلى حسابات إعلامية واقتصادية معروفة يتابعها ملايين المستخدمين على منصة “إكس”.

كما شملت القائمة حسابات إعلامية بارزة، بينها حسابات لقنوات ومنصات إخبارية، إلى جانب حسابات لشخصيات إعلامية وناشطين بارزين في المنطقة.

وفي تعليق له، قال الصحفي اليمني أحمد الشلفي إنه تلقى إشعارًا من منصة “إكس” يفيد بحظر حسابه داخل الإمارات بناءً على طلب رسمي، مشيرًا إلى أن الحظر جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالإساءة لمؤسسات الدولة وإثارة الكراهية، وفق ما ورد في الإشعار.