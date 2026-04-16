الفيفا يكشف نجوم أفريقيا في مونديال 2026 .. ومحمد صلاح يتصدر قائمة أفضل 10 أفارقة في كأس العالم

الخميس 16 إبريل-نيسان 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 162

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمته لأفضل 10 نجوم أفارقة ينتظر تألقهم في كأس العالم 2026، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. القائمة تضم اسم النجم المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى مواهب واعدة من مختلف القارة السمراء، استعدادًا لظهور مميز في البطولة التي ستشهد مشاركة 10 منتخبات أفريقية لأول مرة في التاريخ.

يُسلط "فيفا" الضوء على جيل جديد من نجوم أفريقيا إلى جانب الأسماء المخضرمة، مؤكدًا استعدادهم لترك بصمة في المونديال القادم. ويأتي محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، على رأس هذه القائمة، حيث استعرض التقرير مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات الفردية مع النادي الإنجليزي، بالإضافة إلى دوره المحوري مع منتخب بلاده. ويُعد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، الأمل الأبرز للجماهير المصرية في هذه البطولة، التي قد تكون الأخيرة له على هذا المستوى العالمي.

وضمت القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل إبراهيم دياز من المغرب، الذي أثبت جودته مع ريال مدريد ومنتخب "أسود الأطلس"، وساديو ماني من السنغال، الذي يواصل قيادة منتخب بلاده رغم ابتعاده عن الملاعب الأوروبية. كما تم تسليط الضوء على لاعبين مثل أماد ديالو من كوت ديفوار، وأنطوان سيمينيو من غانا، وسيدريك باكامبو من الكونغو الديمقراطية، وحنبعل المجبري من تونس، وسيدني لوبيز كابرال من الرأس الأخضر، وأمين جويري من الجزائر، بالإضافة إلى لايلي فوستر من جنوب أفريقيا.

يتوقع "فيفا" أن يقدم هؤلاء اللاعبون عروضًا استثنائية في كأس العالم 2026، مستفيدين من خبراتهم وتطور مستوياتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم. وتشكل هذه القائمة دليلاً على التطور المستمر لكرة القدم الأفريقية، وتعكس الطموحات العالية للقارة في المنافسة على أعلى المستويات العالمية.